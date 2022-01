Cosa sono queste misteriose strutture vicino al centro della Terra?

Conosciamo l'Universo intorno a noi, alcune delle cavità sottomarine più misteriose e abbiamo fatto uscire una sonda dal nostro Sistema Solare... tuttavia non conosciamo per nulla l'interno del nostro pianeta.

Gli esperti, infatti, per studiare l'interno della Terra utilizzano le onde sismiche create dai terremoti e che vengono, successivamente, captate da speciali rilevatori (che devono essere ben posizionati per funzionare al meglio). Esistono, però, delle zone in cui queste onde sismiche vengono rallentate.

Tali caratteristiche - note come Ultra Low Velocity Zones (ULVZ) - sono costituite da strati di materiale diverso creato durante l'antica formazione della Terra. Addirittura, secondo un nuovo studio, queste ULVZ potrebbero essere state create ​​dallo stesso evento che causò la formazione della Luna (sapete che la Luna si sta arrugginendo? Ecco di chi è la colpa).

Gli addetti ai lavori hanno studiato una di queste zone sotto il Mar dei Coralli al largo dell'Australia con dettagli senza precedenti. Proprio come le rocce sedimentarie precipitano da un oceano o da un lago, i ricercatori ritengono che gli ULVZ si siano creati da un oceano di magma. "Gli elementi pesanti sono caduti, quelli leggeri sono saliti", ha dichiarato il professor Hrvoje Tkalčić dell'Università nazionale australiana.

All'inizio della formazione della Terra potrebbero esserci state delle volte in cui questi strati divennero così caldi che si differenziarono in questo modo. La maggior parte degli scienziati planetari è fiduciosa che ciò sia avvenuto quando il nostro pianeta venne colpito da un oggetto delle dimensioni di Marte... che produsse il materiale da cui si è poi formata la Luna (a proposito, ecco come si è formata la Luna).

"In miliardi di anni di modellatura e rimodellamento della Terra, queste zone si sono agitate vicino al nucleo del pianeta, ma sono rimaste in gran parte intatte", afferma infine Tkalčić. "È come un uovo in una torta che non si mescola con il resto degli ingredienti, nonostante la costante miscelazione tutt'intorno".