Cosa sono questi misteriosi fossati artificiali trovati in Amazzonia?

Un luogo così grande come la foresta pluviale amazzonica nasconde sicuramente tantissimi misteri, più o meno inaspettati da parte degli esperti. Sparsi in tutta la foresta pluviale brasiliana e boliviana, infatti, gli scienziati hanno trovato una serie di fossati artificiali lineari, quadrati e ad anello. Chi li ha creati?

In seguito alla deforestazione degli anni '80, gli scienziati hanno portato alla luce migliaia di questi fossati. Di particolare interesse è una zona di 13.000 km quadrati in Brasile con circa 450 fossati circolari scavati nel terreno. Poiché sono circolari non sembrano essere canali di scolo, e se fossero per difesa?

La maggior parte dei fossati sono di circa 9 metri di larghezza e 3 metri di profondità, mentre alcune strutture sono molto più grandi, con uno dei più grandi fossati ad anello che misura 305 metri. Alcuni scienziati escludono l'opzione delle fortificazioni difensive, immaginando che fossero utilizzati per canalizzare l'acqua per l'irrigazione (a proposito, cosa sono i cerchi delle fate?).

Un altro studio ancora, pubblicato sulla rivista Antiquity nel 2010, afferma invece che fossero utilizzati per una funzione cerimoniale; teoria supportata anche da diversi archeologi. Fino a qualche tempo si fa si pensava che i fossati risalissero al 200 d.C., ma alcuni degli studi più recenti rivelano che questi lavori possano essere in realtà molto più antichi... addirittura risalenti a 2.000 o 3.000 anni fa (anche gli astronomi sono in difficoltà riguardo strani cerchi nello spazio).

Queste scoperte hanno aiutato gli esperti a comprendere le società che vivevano nella zona: prima si credeva che ci fosse solo qualche villaggio sparso, ma i nuovi studi hanno delineato l'esistenza di società molto più complesse e avanzate. Non sappiamo molto sui fossati, se non che nelle loro vicinanze c'erano anche dei muri alti 1 metro, che sono stati costruiti con strumenti in pietra e da poche persone.

I resti vegetali rinvenuti nei siti mostrano che la popolazione esistente a quel tempo sopravvisse coltivando il mais, ma è facile intuire che siamo solo all'inizio delle scoperte.