Cosa monitora l'Apple Watch? Con watchOS 10 c'è persino il mood

Il nuovo watchOS 10 presentato da Apple durante la WWDC porta con se tante novità anche sul monitoraggio dei parametri fisici. Oltre a quelli già garantiti da Apple Watch, come l’ossigenazione nel sangue, il battito cardiaco ed altro, c’è anche la possibilità di monitorare il proprio “mood”.

Apple infatti ha spiegato che “la salute mentale è importante quanto la salute fisica e la ricerca mostra che riflettere sullo stato d’animo può aiutare a costruire consapevolezza emotiva e resilienza”. Per tale motivo, nell’app Minduflness di watchOS 10 è stata aggiunta la possibilità di registrare in modo discreto e rapido le proprie emozioni ed il proprio stato d’animo quotidiano.

“Gli utenti possono ruotare la corona digitale per scorrere forme coinvolgenti e multidimensionali per scegliere come si sentono, selezionare ciò che ha il maggiore impatto su di loro e descrivere i propri sentimenti” spiega nella documentazione ufficiale Apple.

Il colosso di Cupertino con i nuovi OS vuole puntare molto sulla salute mentale dei propri utenti, anche attraverso il nuovo Journal presente nell’app Salute di iOS 17.