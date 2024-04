Ecco cosa ci ha mostrato la risonanza magnetica più potente al mondo

Il più potente scanner MRI al mondo ha iniziato a svelare i segreti più intimi della nostra mente, offrendo una precisione mai vista prima. Situato nell'avanguardistico polo tecnologico di Plateau de Saclay, a sud di Parigi, questo colosso della tecnologia medica ha recentemente ottenuto l'approvazione per esaminare soggetti umani.

Prima di ciò, ovviamente, gli esperti hanno testato le sue capacità su una zucca nel 2021 (ci sono entrati anche i salmoni). Circa venti volontari sani hanno già avuto l'opportunità di sperimentare la potenza di questo scanner, denominato Iseult, che genera un campo magnetico di 11.7 tesla, permettendo scansioni con una definizione dieci volte superiore a quella degli MRI comunemente utilizzati negli ospedali.

Questo straordinario livello di dettaglio ha già rivelato strutture cerebrali finora quasi invisibili, come i minuti vasi sanguigni che irrorano la corteccia cerebrale, offrendo nuove prospettive sulla complessa architettura del nostro organo più enigmatico. Gli esperti si aspettano che Iseult apra nuove frontiere nella comprensione delle patologie neurodegenerative, come il morbo di Parkinson e l'Alzheimer, oltre a disturbi psichiatrici quali la depressione e la schizofrenia.

La speranza è di poter mappare con precisione come determinati farmaci, come il litio usato nel trattamento del disturbo bipolare, si distribuiscono nel cervello, migliorando così l'efficacia delle terapie. Nonostante Iseult non sarà disponibile per le diagnosi cliniche quotidiane, il sapere che ne deriverà ha il potenziale di trasformare radicalmente le pratiche ospedaliere, portando a diagnosi più precoci e trattamenti più mirati per le malattie che affliggono il cervello.

A proposito: non portate mai pistole dentro le macchine per la risonanza magnetica.

