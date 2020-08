Cosa si nasconde al centro di questa nube di polvere creata da una supernova?

Nel 1987, nella Grande Nube di Magellano, ebbe luogo la Supernova SN 1987A, l'evento del genere più vicino in 400 anni. Al centro dell'esplosione, gli astronomi osservarono una massa di materiale. Cosa conteneva al suo interno? Una stella di neutroni o un buco nero? Potremmo forse avere la risposta.

Come riportato in The Astrophysical Journal, le osservazioni dell'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) supportano fortemente lo scenario della stella di neutroni. "Siamo rimasti molto sorpresi di vedere questa calda macchia formata da una spessa nuvola di polvere nel residuo della supernova", afferma il coautore Mikako Matsuura, dell'Università di Cardiff. "Deve esserci qualcosa nella nuvola che ha riscaldato la polvere e che la fa brillare. Ecco perché abbiamo suggerito che ci sia una stella di neutroni nascosta all'interno della nuvola di polvere".

Questa macchina di polvere, infatti, sembra essere riscaldata da un oggetto incredibilmente caldo. Ad un certo punto, il team ha persino pensato che fosse troppo luminoso per essere una stella di neutroni. "Nonostante la suprema complessità di un'esplosione di una supernova e le condizioni estreme che regnano all'interno di una stella di neutroni, il rilevamento di una calda macchia di polvere è la conferma di diverse previsioni", spiega l'autore principale dello studio Dany Page del National Autonomous University of Mexico.

L'oggetto ha una larghezza di 25 chilometri e dovrebbe pesare diverse volte la massa del Sole.