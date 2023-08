Cosa si nasconde al di sotto dei crateri lunari?

Guardando la luna in una notte limpida non si può non notare i numerosi crateri che caratterizzano la sua superficie. Al di sotto di queste cicatrici, però, è nascosta la prova di un passato incandescente.

Per far luce sulle profondità del sottosuolo lunare, un team internazionale di scienziati ha analizzato i dati del rover Chang'e-4, atterrato sul Nostro Satellite nel 2019. Il veicolo lunare di fattura cinese è dotato infatti di un radar in grado di emettere impulsi che penetrano nel sottosuolo. Se questi segnali raggiungono la superficie che delimita due materiali con proprietà diverse, le onde vengono riflesse verso la superficie e captati da un ricevitore.

Nei primi 40 metri di profondità, i ricercatori non hanno notato niente di eclatante a parte un vecchio cratere nascosto da detriti. Ma scendendo ancora di più le cose si sono fatte interessanti. "Grazie a questa indagine, abbiamo scoperto che nei primi 300 metri di profondità sono presenti una serie di strati rocciosi probabilmente dovuti a multiple eruzioni di basalto avvenute miliardi di anni fa", scrivono gli autori dello studio.

Il vulcanismo lunare è stato un tema caldo negli ultimi tempi. Proprio il mese scorso, gli scienziati hanno trovato una strana fonte di calore sotto la superficie della Luna, che potrebbe essere una massa sepolta di magma solidificato.

Il risultato di questo nuovo studio si aggiunge a una serie di scoperte che testimoniano quanto, in passato, la Luna fosse diversa dal luogo ameno e tranquillo che ci appare oggi. Tuttavia, il sottosuolo lunare nasconde ancora tanti segreti in attesa di essere portati alla luce, magari proprio grazie alla nuova sonda indiana Chandrayaan-3.