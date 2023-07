Cosa si nasconde sotto la sabbia del deserto e delle spiagge?

Cosa succederebbe se scavassimo nella sabbia di una spiaggia o di un deserto? Troveremo certamente sabbia, roccia, terra o forse tesori nascosti? La risposta, naturalmente, varia a seconda di dove ci troviamo! Alcune dune di sabbia, ad esempio, si spostano a causa del vento, il che significa che potrebbe esserci un'intera foresta sotto di noi.

La sabbia si forma dalle rocce sulla terraferma, macinate dall'erosione dei fiumi e di altri elementi. Sulla riva del mare, le onde in continuo movimento macinano le rocce nel corso di migliaia o milioni di anni e, scavando in profondità (la distanza varia a seconda della geologia dell'area) sulla spiaggia, potremmo trovare sabbia che è stata compattata e trasformata sotto pressione nella roccia sedimentaria in arenaria.

Continuando a scavare raggiungeremo il basamento roccioso dell'area. Tutto cambia nei deserti. Questi luoghi - almeno per la maggior parte - non sono coperti di sabbia, ma quello che vediamo è il basamento roccioso esposto. Dove c'è sabbia, quest'ultima di solito si forma proprio per l'erosione di questo strato di roccia.

Mentre il paesaggio desertico si raffredda e si riscalda durante il giorno e la notte, la roccia si espande e si incrina. Nel corso di migliaia o milioni di anni, aiutata dal vento che distrugge le pietre più piccole, le rocce vengono macinate fino a diventare il materiale che forma i nostri castelli sulla spiaggia. Scavando in profondità, quindi, si troverà nuovamente il basamento roccioso... e dell'argilla secca.

Questi luoghi possono anche nascondere tesori archeologi, come le prove di un preistorico mega lago sotto le sabbie del Sahara scoperto nel 2010.