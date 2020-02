La critica sui cambiamenti climatici dietro Parasite, il film vincitore dell'Oscar

L'eccezionale regista Bong Joon-ho vincitore, grazie al suo film Parasite, dell'Oscar per il miglior film, ha voluto rappresentare all'interno di esso il cambiamento climatico.

Attenzione, la seguente notizia contiene spoiler sul film.



Irriverente e sincero, Joon-ho rappresenta nella sua pellicola la tragica storia di due famiglie sud-coreane dai poli economici opposti. La famiglia Kim vive di sussidio statale, non ha molti soldi e riesce a procurare il necessario grazie ad alcuni lavoretti sottopagati, privandosi di quei confort così radicalmente inseriti nello stile di vita di questa parte di pianeta che può permetterselo, come il wifi o il possesso di un auto.

Grazie a vari e sempre più tecnici stratagemmi, la famiglia Kim al completo viene assunta da quella borghese dei Park, inconsapevoli del fatto che tutti quei nuovi dipendenti siano uniti da un legame di parentela. Questo è un punto chiave per spiegare in che modo Bong Joon-ho ha inserito la sua personale critica al cambiamento climatico.

Il giorno in cui la famiglia Park lascia la residenza per andare in campeggio, la famiglia meno abbiente decide di occuparla facendo una festicciola intima. Bevono, ridono e mettono a soqquadro l'ambiente tra bottiglie d'alcol vuote, bicchieri e cibo, sparsi per tutto il salotto. All'improvviso un tremendo temporale si imbatte sulla città e, per definire una linea crudelmente netta, la sfarzosa villa dei Park ne resta totalmente illesa mentre la più umile e malridotta dei Kim si allaga completamente, costringendoli a passare la notte in una palestra dove diverse famiglie, nella stessa situazione ,sono state riunite dalle forze dell'ordine.

Non è un caso che sia stato proprio un temporale a complicare tutto, negli ultimi anni la Corea del Sud è vittima di improvvise piogge intense che secondo i dati del 2018 hanno ucciso ben 76 persone, distruggendo quasi un migliaio di edifici posti in zone simili a quelle dove si trovava la casa dei Kim, zone pianeggianti principalmente. Al contrario, come si può vedere quasi all'inizio del film, la casa della famiglia Park si trova alla fine di una collinetta, sottolineando ancora la differenza sociale tra i due nuclei familiari.

Joon-ho affronta la spinosa questione con originalità, nonostante non sia il primo a farlo. I risultati del cambiamento climatico sono trattati realisticamente perché di fatto l'inquinamento, gli sbalzi di temperature e i fenomeni meteorologici non sono che uno sfondo nella vita di tutti. Il regista non vuole incupirli né sottovalutarli, li rappresenta così per come sono, uno sfondo le cui conseguenze sono spesso più serie di quello che ci si aspetta.