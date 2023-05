Cosa può nascondere un'isola sommersa? Ad esempio cimiteri e ospedali...

Un team di archeologi ha scoperto i resti di un ospedale da quarantena del XIX secolo e di un piccolo cimitero nel parco nazionale di Dry Tortugas, vicino alla Florida su... un'isola sommersa.

Dopo la scoperta del giardino sommerso, questo sito è stato ritrovato dal personale delle risorse culturali del parco nazionale insieme al Centro risorse sommerse del National Park Service, al Centro archeologico sud-orientale e a uno studente laureato dell'Università di Miami, mentre stavano conducendo un semplice sondaggio. Originariamente le strutture esistevano sulla terraferma, ma i cambiamenti climatici e le tempeste hanno fatto scomparire l'isola sotto il livello del mare.

L'ospedale utilizzato per la quarantena, era stato realizzato per isolare e curare i malati di febbre gialla provenienti da Fort Jefferson sulla vicina isola di Garden Key, tra il 1890 e il 1900. Fort Jefferson era uno dei più grandi forti americani del XIX secolo e data la sua posizione geografica, fungeva anche da porto per le navi di passaggio che potevano rifornirsi o trovare riparo dalle tempeste.

Durante la guerra civile americana, il forte fu utilizzato come prigione militare e vantava alcuni detenuti di spicco tra i suoi membri, come il dottor Samuel Mudd, che cospirò addirittura contro Abraham Lincoln. In seguito, l’isola ha assistito a diversi gravi focolai della malattia che hanno ucciso dozzine di persone durante gli anni 1860 e 1870.

Dato lo spazio limitato di Garden Key, diverse isole circostanti sono state utilizzate per gli ospedali di quarantena, spesso costruiti in modo rozzo e sbrigativo. Tuttavia, la loro esistenza ha contribuito a ridurre la trasmissione della febbre gialla e quindi a salvare centinaia di vite umane. Molti di questi ospedali cessarono di essere utilizzati quando i militari abbandonarono il forte nel 1873.

Secondo i documenti storici, dozzine di persone sono state sepolte nel cimitero dell'isola sommersa, ma finora i ricercatori hanno identificato solo una tomba che si può vedere nel link in calce. Questa apparteneva a un civile di nome John Greer che era impiegato al forte e morì nel novembre 1861.

"Questa intrigante scoperta evidenzia il potenziale per storie non raccontate nel Parco nazionale di Dry Tortugas, sia sopra che sotto l'acqua", ha dichiarato Josh Marano, archeologo marittimo per i parchi nazionali della Florida meridionale e direttore del progetto per il sondaggio.

L'ospedale e il cimitero sono stati ora identificati come risorse archeologiche; quindi, saranno monitorati e studiati dai membri del South Florida National Parks Cultural Resources Program. Come se il cimitero sotto la stazione di Parigi non fosse sufficiente, ecco l’ennesima prova dei misteri che si celano sotto i nostri piedi.