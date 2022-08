Cosa nascondevano questi messaggi cifrati pubblicati sul Times un secolo fa?

Sul quotidiano britannico The Times circa 170 anni fa vennero pubblicati dei messaggi pubblicitari molto strani, dei veri e propri enigmi che i decifratori cercarono invano di risolvere. Oggi, finalmente, abbiamo una risoluzione del mistero.

I messaggi, infatti, si sono rivelati legati a una missione di salvataggio nell'Artico, inviata per cercare di recuperare la famigerata spedizione di Franklin, dove morirono Lord John Franklin e tutti i suoi 129 membri dell'equipaggio. Nel 1980, il Times pubblicò ancora una volta il messaggio in codice, chiedendo ai lettori di tentare di decifrarlo.



Ecco cosa riportava:

"No. 16th.-S.lkqo. C. hgo & Tatty. F. kmn at npkl F. qgli Ingk S mhn F. olhi E qkpn. S. niql s mnhq F. qgli. Austin S pgqn C. kioq 6th F. iqhl. born. 13th F. kipo a F khg. hmip. to E. mlhg by D oi. S. pkqg C omgk B. hkq. qkng F. ioph. to hnio. S. ompi C. mkop F. oiph to Mr. C. nhmg & F. mpkh. nmkq E. lhpq. J. de w."

Nessuno ci riuscì, ma molti sospettavano che avesse a che fare con "una possibile connessione tra una latitudine e una longitudine in chiaro e spedizioni per trovare il passaggio a nord-ovest". Ed è proprio qui che subentra nella storia la spedizione Franklin del 1845, una nave che rimase intrappolata nel ghiaccio e portò alla morte di tutti i membri.

Cinque anni dopo, l'ufficiale di marina e ammiraglio Sir Richard Collinson guidò una spedizione alla ricerca della nave perduta e gli annunci criptati, semplicemente, venivano utilizzati dai membri della spedizione di Collinson per comunicare aggiornamenti con i loro cari.

Il messaggio, tradotto in parte, riportava quanto segue: "Tua moglie e la tua famiglia stavano bene quando ho lasciato Bernard e Tatty entrambi a casa", si leggeva in uno. "Il marito di Lady Peel è stato ucciso il mese scorso cadendo da cavallo", in un altro. Tuttavia qualcosa non andava: qualche decennio più tardi degli esperti, guidati da Elonka Dunin, hanno trovato somiglianze con il Marryat Signal Code, usato dalle navi per scambiarsi messaggi crittografati usando le bandiere.

La recentemente scoperta di Dunin ha confermato che i messaggi sono stati utilizzati per trasmettere aggiornamenti sulla vita familiare, dalle persone a casa alle persone a bordo della spedizione Collinson. A proposito, visto che siamo in tema sapete che il messaggio del killer Zodiac è stato finalmente decifrato?