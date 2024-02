Per cosa è nato Amazon? Inizialmente non era il negozio di tutto che conosciamo oggi

L’Amazon che conosciamo oggi è profondamente diverso a quello fondato nel 1994 da Jeff Bezos. Quest’oggi il colosso di Seattle è noto per essere un vero e proprio gigante nell’e-commerce, ed è possibile trovare qualsiasi tipologia di prodotto. Ma com’era all’inizio?

Posto che, come noto, Jeff Bezos ha lasciato Amazon nel 2021 ed attualmente è guidato dall’ex capo della divisione Amazon Web Services Andy Jassy, al momento della fondazione nel 1994 l’obiettivo del fondatore non era vendere tutto. Infatti, la leggenda vuole che Bezos abbia fondato Amazon come una libreria online.

Inizialmente, Amazon doveva chiamarsi “Cadabra”, ma a frenare l’idea fu l’avvocato di Bezos il quale gli fece notare come un nome del genere fosse troppo oscuro (visto che derivava da “Abracadabra”). Dopo tale stop, Jeff e la moglie MacKenzie iniziarono a registrare vari nomi, tra cui Awake.com e Relentless.com: quest’ultimo è ancora di Amazon ed infatti se provate a collegarvi verrete reindirizzati all’e-commerce. Alla fine però la scelta andò su Amazon.com, che Jeff pensava fosse abbastanza particolare ed appropriato per il proprio negozio di libri.

Negozio di libri che, vista la crescita, è poi divenuto uno store a 360 gradi che ha cambiato non solo il mondo degli acquisti online ma ha avuto un impatto enorme sulla quotidianità di milioni di persone.