Cosa sono gli NFT? In America potrebbero essere considerati titoli azionari

A pochi giorni dal primo sequestro di NFT al mondo, verificatosi nel Regno Unito, sono oggi gli Stati Uniti a lasciar pensare ad un enorme cambiamento nella definizione giuridica degli NFT, che secondo la Securities and Exchange Commission (SEC) americana potrebbero configurarsi come delle vere e proprie "securities", cioè come titolo azionari.

La notizia arriva da un report di Bloomberg, che spiega che se gli NFT venissero considerati dei titoli azionari sarebbero regolati in maniera estremamente stringente già con le leggi in vigore negli Stati Uniti, senza dunque che il Congresso passi una legge-quadro per la regolamentazione del loro mercato.

Si tratta dunque di un procedimento molto più spedito di quello per le criptovalute, per le quali non esiste ancora un quadro regolatore nonostante la legge criptovalutaria americana sia in arrivo nel prossimo futuro. Se invece gli NFT venissero considerati delle "securities", essi sarebbero regolati dalle leggi vigenti in materia di titoli azionari.

Bloomberg spiega anche che, negli scorsi mesi, la SEC ha condotto colloqui con creatori di NFT e exchange di criptovalute per definire meglio le proprie proposte in merito e per ottenere più informazioni sul loro lavoro nel settore. A quanto pare, la SEC ha preso la propria decisione a partire dai cosiddetti "fractional NFTs", ovvero gli NFT "divisi" in più parti vendute separatamente, esattamente come si fa solitamente per le azioni.

Negli scorsi mesi, il Commissario della SEC Hester Peirce, chiamata "Crypto Mom" dai trader per via delle sue posizioni pro-criptovalute, aveva già annunciato che l'agenzia avrebbe dato un'occhiata più approfondita agli NFT. Peirce ha spiegato che "viste le dimensioni del mondo degli NFT, alcune sue parti potrebbero finire sotto la nostra giurisdizione". Non è dunque detto che la SEC regoli il mercato degli NFT per intero: al contrario, l'agenzia potrebbe limitarsi ad alcune sue parti, come quella degli NFT "frazionati".

Secondo altri commissari della SEC, invece, non solo gli NFT ma anche diverse criptovalute andrebbero considerate al pari di titoli azionari, rientrando così pienamente entro la giurisdizione della SEC stessa.