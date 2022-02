Che cosa sono gli NFT di Mahmood? La crypto arte del vincitore di Sanremo

Dopo avervi messo a conoscenza del fatto che Highsnob ha portato un NFT sul palco di Sanremo, torniamo a trattare l'argomento per via di un progetto legato a Mahmood, ovvero all'artista vincitore, insieme a Blanco (con la canzone "Brividi"), della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Infatti, dovete sapere che l'autore di hit come "Soldi" ha puntato sugli NFT (Non-Fungible Token) mediante l'album chiamato "Ghettolimpo", che è stato pubblicato l'11 giugno 2021 sotto l'ala protettrice dell'etichetta Island Records. Abbiamo già trattato su queste pagine il progetto degli NFT di Mahmood, ma ora che l'artista ha trionfato sul palco di Sanremo 2022 e che Highsnob ha attirato ulteriormente l'attenzione su questo mondo è bene fare chiarezza in merito.

Non sono in pochi infatti a chiedersi a cosa si faccia riferimento. Ebbene, potete approfondire la questione direttamente sul portale ufficiale di Mahmood, in cui sono stati pubblicati tutti i dettagli relativi all'iniziativa. Per farvela breve, gli NFT non sono altro che dei token crypto che di fatto certificano e danno valore a un'opera digitale (potete approfondire al meglio la questione nel nostro approfondimento relativo a cosa sono gli NFT).

In questo contesto, gli artisti non stanno facendo altro che esprimersi a livello creativo mediante questi "collectibles digitali". Più precisamente, nel caso di Mahmood le opere digitali in edizione limitata sono relative principalmente ai personaggi di Ghettolimpo (ergo Zero, Klan, Dorado, Inuyasha, Rapide e Kobra). In questo caso l'edizione limitata è di 20 e il prezzo per singolo NFT è fissato a 299 euro.

Non manca poi l'NFT relativo al logo animato di Ghettolimpo, proposto a 99 euro. Il "pezzo da novanta", però, è l'esclusivo e unico NFT della cover dell'album, venduto a 900 euro. Come ben potete immaginare, quest'ultimo è già "andato", mentre qualche NFT relativo ai personaggi e al logo animato si trova ancora al momento in cui scriviamo.