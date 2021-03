Cosa sono gli NFT: svolta o rischio? Ne parliamo in un video speciale

Gli NFT sono il fenomeno del momento: la vendita record di Jack Dorsey, che ha piazzato i primo tweet della storia per 3 milioni di Dollari, ha dato il via ad una serie di altre aste per gli NFT.

Ma cosa sono i Non Fungible Token e perchè se ne parla così tanto? Si tratta di un nuovo trend che sta spopolando nel mondo delle criptovalute, e sostanzialmente coloro che acquistano un NFT portano a casa un certificato di autenticità unico per un determinato bene (come il tweet di Dorsey in questo caso). Ma è una vera svolta oppure un grosso rischio, come i tanti di cui abbiamo raccontato legati al mondo delle criptovalute?

Ne parliamo in un video speciale dedicato, che trovate come sempre in apertura. Ricordiamo che è disponibile anche un nostro speciale sul mondo degli NFT, a cura di Francesco Santin.