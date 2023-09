Cosa NON annuncerà Apple stasera insieme agli iPhone 15?

Qualche giro d'orologio prima dell'attesissimo evento Apple di fine estate "Wonderlust" in cui faremo finalmente conoscenza con i nuovi smartphone di Cupertino, abbiamo provato a fare il punto della situazioni su tutti i device che Apple presenterà a settembre 2023.

Oltre agli altisonanti nomi della famiglia iPhone 15, con il suo carico di novità dentro e fuori la scocca, e del vociferato refresh su Apple Watch Ultra, purtroppo, diversi prodotti mancheranno all'appello.

Nel corso dell'evento, infatti, dovrebbe esserci spazio per la nuova gamma wearable Apple Watch 9 Series e per gli AirPods Pro di nuova generazione, ma c'è qualche nome da cancellare dal taccuino.

Il primo è, per esclusione, quello degli altri AirPods: estremamente basse, infatti, le possibilità di scoprire oggi degli AirPods "base" con connettore Type-C, così come sarà molto difficile fare conoscenza con un nuovo paio di AirPods Max.

Allo stesso modo, sembrano esclusi in maniera particolarmente categorica anche dei nuovi iPad Air, che però rischierebbero di affollare po' troppo l'evento di settembre e il cui lancio dovrebbe essere fissato per ottobre o giù di li, non è ancora chiaro se tramite comunicato o con un evento dedicato.

Ugualmente da tagliare fuori nuovi iPad Pro, il cui refresh è atteso per il 2024 inoltrato, ma non aspettatevi neanche i vociferati Mac con chip M3, anche loro attesi per l'autunno come gli iPad Air.