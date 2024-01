Cosa fare se non funziona il Picture in Picture su iPhone? Alcuni fix

Il Picture-in-Picture automatico per iPhone è una funzione che alcuni utenti proprio non sopportano e che altri, invece, adorano alla follia. Cosa fare, però, se il Picture-in-Picture su iPhone non funziona a dovere? Ecco alcuni fix che potete tentare in autonomia.

Diciamoci la verità: l'app sulla quale userete più spesso il Picture-in-Picture è YouTube. Se il Picture-in-Picture di YouTube non funziona, dunque, la prima cosa da fare è verificare che la vostra iscrizione a YouTube Premium non sia scaduta: la feature, infatti, è connessa all'abbonamento Premium di YouTube, e si disattiva quando quest'ultimo non viene rinnovato. Nelle scorse settimane, alcuni utenti iPhone hanno potuto utilizzare la funzione PiP di YouTube in modo gratuito, ma sembra che si sia trattato solo di un beta test di Google.

Se la vostra sottoscrizione a YouTube Premium è attiva e il PiP non funziona comunque, oppure se state cercando di utilizzare la modalità su un'altra app per video o su Safari, la colpa potrebbe essere delle Impostazioni di sistema del vostro iPhone. Aprite dunque l'app Impostazioni, poi toccate su "Generali" e quindi scendete fino a "Picture in Picture". Toccate su questa opzione e, nel sottomenu dedicato, attivate il toggle "Avvia PiP automaticamente". Semplice, no?

Se ciò non risolve il problema su YouTube, potreste dover attivare il PiP dalle impostazioni dell'app. Per farlo, aprite YouTube sul vostro iPhone e cliccate sulla vostra foto profilo, nell'angolo in basso a destra. Quindi toccate l'icona delle impostazioni (a forma di ingranaggio) e, nel nuovo menu che si aprirà, toccate su "Generale". Qui, se avete un abbonamento Premium attivo, troverete di nuovo il toggle "Picture-in-Picture": attivatelo e dovreste aver risolto il problema.

Se neanche queste soluzioni vi hanno aiutato, è possibile che vi troviate di fronte ad un bug di iOS o dell'app di YouTube. Per risolverlo, dunque, il procedimento è piuttosto standard: forzate la chiusura dell'app di YouTube, verificate se ci sono nuovi aggiornamenti disponibili (sia dell'app che di iOS) e installateli. Quindi riavviate lo smartphone e riaprite YouTube: il bug dovrebbe essere scomparso. Se invece continuate a riscontrare il problema, non vi resta che cancellare e reinstallare l'app di YouTube sul vostro smartphone.