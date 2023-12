Cosa fare se non funziona il tasto del volume su iPhone? Alcune opzioni

Il tasto del volume di iPhone per varie ragioni potrebbe smettere di funzionare per varie ragioni, soprattutto se il vostro modello è più datato. Abbiamo però scelto per voi qualche sistema per ripristinarne il funzionamento o “sostituirlo”.

Innanzitutto, la prima cosa da fare è assicurarsi che i pulsanti siano attivi: ciò è possibile attraverso l’app Impostazioni ed il pannello “Suoni”. Qui, accertatevi che la relativa opzione sia attivata.

Se però le vostre verifiche hanno accertato che il tasto è rotto, potete affidarvi all’Assistive Touch: sempre nell’app Impostazioni selezionate “Accessibilità” e fate click su “Touch” e quindi su “AssistiveTouch”. A questo punto non dovrete fare altro che attivare la relativa opzione. Sotto il menù di Azione personalizzata dovrete fare click su “Doppia scheda” e quindi selezionare “Volume Giù”: tornando alla schermata precedente potete selezionare “Pressione prolungata” e quindi scegliere “Volume su”.

Ovviamente, tramite il Centro di Controllo è comunque possibile regolare il volume attraverso lo slide presente alla destra di quello che consente di regolare la luminosità.

Ricordiamo che nel corso della settimana è atteso iOS 17.2 che porterà con se diversi miglioramenti anche a livello di fotocamera, su iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max. Negli scorsi giorni Apple ha provveduto a pubblicare la Release Candidate.