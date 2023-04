Cosa fare se non funzionano le chiamate su iPhone? Possibili soluzioni

In alcune circostanze, potrebbe capitare che l’iPhone invii messaggi e non effettui chiamate. Il problema non è di natura hardware, e per tale ragione consigliamo di prendere qualche accorgimento per evitare di incappare in facili nervosismi.

La prima cosa da fare se il vostro iPhone ha la copertura e non effettua chiamate è controllare la presenza di aggiornamenti software attraverso l’applicazione Impostazioni, ed in caso positivo procedere con il download. L’iPhone potrebbe infatti non essere in grado di effettuare chiamate a causa di qualche bug presentenell’OS.

Il secondo consiglio è il più vecchio del mondo: accendete e spegnete il dispositivo.

Alternativamente, consigliamo anche di attivare e disattivare la modalità aereo per risolvere possibili problemi di rete minori e permettere allo smartphone di agganciarsi nuovamente alla rete.

Un’ottima soluzione è rappresentata anche dal ripristino delle impostazioni di rete tramite l’applicazione Impostazioni. Attenzione però: in questo modo perderete tutte le impostazioni di rete cellulare così come le password del WiFi, le impostazioni della VPN ed APN.

Se il vostro iPhone supporta l’eSIM e se questa è configurata, inoltre, potete anche eliminarla ed aggiungerla nuovamente per effettuare un ripristino completo delle impostazioni.

Ovviamente, l’ultimo scoglio è rappresentato dalla chiamata al vostro operatore.