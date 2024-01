Ecco cosa non fare mai all'interno di una macchina per la risonanza

La risonanza magnetica (MRI) si erge come un faro di innovazione e precisione, un baluardo nella diagnosi e nella comprensione del corpo umano. Recentemente, un evento sfortunato ha colpito una donna del Wisconsin, che ha subito un infortunio al gluteo a causa di un'arma da fuoco nascosta durante la scansione.

Questi episodi sottolineano l'importanza di seguire rigorosamente le linee guida di sicurezza in queste procedure. La storia della risonanza magnetica, che risale agli anni '30, è un viaggio affascinante attraverso il tempo, culminato nella prima scansione su un paziente nel 1977.

Oggi, con circa 95 milioni di scansioni all'anno, l'MRI si conferma uno strumento diagnostico prezioso e sicuro, capace di fornire immagini di alta qualità senza esporre i pazienti a radiazioni nocive. Tuttavia, la potenza dei magneti utilizzati nell'MRI, circa 30.000 volte più forte del campo magnetico terrestre, può rappresentare un rischio se non si seguono le procedure di sicurezza, come dimostrano gli incidenti citati.

Questi magneti potenti possono attirare oggetti metallici in qualsiasi punto della stanza, causando danni o addirittura lesioni gravi. Persone con pacemaker o dispositivi elettronici impiantati, così come quelle con corpi estranei metallici all'interno del corpo, sono particolarmente a rischio. In alcuni casi estremi, oggetti metallici ingeriti hanno causato lesioni interne gravi durante le scansioni.

Nonostante questi rischi, i benefici dell'MRI superano di gran lunga i pericoli. Le sue applicazioni si sono estese ben oltre la semplice diagnostica, permettendo ai medici di osservare l'attività cerebrale e di studiare malattie come l'Alzheimer. La risonanza magnetica ha anche sfatato alcuni miti sull'anatomia umana durante il rapporto sessuale, dimostrando la sua versatilità e importanza.