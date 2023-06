Cosa non ci sarà più su Netflix? L'azienda informa gli utenti

Dopo aver spiegato in che modo risulta possibile capire in quale servizio di streaming risiede un film, torniamo a fare riferimento a questo mondo per via di una questione legata a Netflix. In molti sono infatti soliti dare quantomeno uno sguardo al pannello delle novità in arrivo, ma come si fa a capire quali titoli verranno rimossi? Scopriamolo.

Ebbene, una questione importante è relativa alle email di recap che si ricevono da Netflix, spesso basate, tra l'altro, su titoli selezionati in base ai gusti dell'utente coinvolto. Mediante questa tipologia di comunicazione, ad esempio, a giugno 2023 alcuni utenti hanno scoperto che "Il cavaliere oscuro" sarebbe uscito dal catalogo il 30 giugno, così come che lo stesso giorno avrebbe segnato il termine per poter vedere su Netflix "Mission: Impossible - Fallout".

Sarebbe interessante, però, comprendere meglio quali altri contenuti stanno uscendo dal catalogo, vero? A tal proposito, vale la pena notare che Netflix è solita esplicitare l'eventuale vicina scadenza direttamente nella pagina dei titoli coinvolti. Ad esempio, se si visita in questo lasso di tempo la pagina Netflix di Mission Impossibile Fallout si nota la presenza dell'indicazione "Ultimo giorno per guardare questo titolo su Netflix: 30 giugno".

Insomma, capite bene che grazie a questa indicazione, oltre alle email ufficiali, non dovreste avere alcun tipo di problema a comprendere se qualche contenuto è in scadenza o meno. La questione è stata trattata anche mediante il sito Web ufficiale di Netflix, in cui vengono tra l'altro messe in evidenza anche le motivazioni per cui si potrebbe dover procedere alla rimozione dal catalogo di film e serie TV (spoiler: di mezzo ci sono diritti, popolarità del contenuto e costi delle licenze). Per il resto, sul Web ci sono dei portali che cercano di mantenere aggiornata la lista dei contenuti in scadenza, anche se chiaramente in quel caso le indicazioni potrebbero non essere del tutto precise.