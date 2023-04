Cosa fare se non si riescono a scaricare le app? Le soluzioni per Android

Siete riusciti a sbloccare la tastiera di Android ma il Play Store non ne vuole sapere di scaricare nuove app sul vostro smartphone? Siete nel posto giusto: ecco qualche idea per provare a risolvere.

Prima di procedere con qualunque altro suggerimento, ci teniamo a ricordare alcuni comportamenti di base da applicare ogni volta che il vostro dispositivo non si comporta come dovrebbe. La prima di queste operazioni è il riavvio. Spegnete e riaccendete lo smartphone: per farlo, tenete premuto per qualche secondo il tasto laterale per lo sblocco e vi comparirà la voce "Riavvia" per fargli fare tutto da solo, altrimenti "Spegni" e una volta spento potrete riaccenderlo premendo di nuovo il tasto laterale.

Controllate anche che la batteria sia a livelli opportuni e che il telefono non sia semplicemente troppo caldo. Nel primo caso mettetelo sotto carica e nel secondo lasciatelo tornare a una temperatura adeguata alle operazioni quotidiane.

Se nessuno di questi approcci è servito a risolvere, allora dovreste dare uno sguardo alle impostazioni di rete sul Play Store: il vostro dispositivo potrebbe semplicemente non essere abilitato al download delle app sotto rete mobile ma soltanto in caso di copertura tramite WiFi.

Per modificare questa impostazione, andate sul Play Store e premete sull'icona profilo rotonda in alto a destra. Adesso scegliete Impostazioni e poi "Preferenze di Rete": si espanderà un menu in cui dovrete selezionare "Preferenza di download delle app", individuando l'opzione che più si adatta alle vostre esigenze; in questo caso, sceglieremo "Tramite qualsiasi rete".

Da non sottovalutare anche lo spazio a disposizione perché l'archiviazione è fondamentale per scaricare e installare le app. Per scoprire quanto spazio libero avete, entrate nelle Impostazioni dello smartphone e scegliete "Spazio di archiviazione". Su alcuni dispositivi i GB liberi sono mostrati direttamente come sottotitoli, mentre su altri bisognerà entrare nell'apposita sezione.

Per recuperare un po' di memoria consigliamo di togliere le app che non usate, ma anche di liberare spazio con Google Foto dopo aver impostato un backup del vostro rullino.