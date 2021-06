Cosa fare se non risultano transazioni cashback? Ecco come fare reclamo

Mentre continuano i controlli anti furbetti del cashback, si appresta a terminare il primo semestre del programma di rimborso del Governo Italiano. Nei giorni successivi alla chiusura, si procederà con il riconteggio e la verifica delle transazioni, ma cosa fare se qualcuna non risulta?

Consap già da tempo ha messo a disposizione un modulo per presentare reclami in caso di mancato accredito del cashback. Tuttavia, come si può leggere nella tabella, ancora non è possibile presentare reclamo in quanto vengono gestiti "reclami solo per transazioni effettuate nei periodi chiuso". Sostanzialmente, quindi, sarà possibile presentare reclamo solo dal 1 Luglio.

Interessante anche notare come per le transazioni effettuate nel periodo sperimentale (8-31 Dicembre 2021) sia ancora possibile presentare la richiesta di reclamo entro e non oltre il 29 Giugno 2021.

Le linee guida indicano che "è importante ricordare che si potranno inserire reclami per mancato o inesatto accredito entro 120 giorni dalla chiusura dei diversi periodi di pagamento riepilogati di seguito", ed a seguito della presentazione sarà fornito da parte di Consap un "riscontro motivato" entro 30 giorni dalla data di ricezione nel reclamo ed in caso di accoglimento si procederà con il pagamento dovuto.

Per tutte le informazioni su quando arriveranno i soldi del cashback, vi rimandiamo al nostro approfondimento.