Una cosa che non sai: lo zucchero a velo è altamente infiammabile

Lo zucchero a velo è l'incarnazione della dolcezza, spesso spolverato su dolci e capolavori da forno con nonchalance. Tuttavia, dietro la sua innocua apparenza, si nasconde una verità sorprendente: lo zucchero è altamente infiammabile.

Coloro che hanno sperimentato la sfida di caramellizzare una crème brûlée o hanno assistito alla pirotecnica di un marshmallow bruciato possono attestare il suo potenziale di combustione. La differenza sostanziale tra un innocuo marshmallow e una catastrofe potenziale sta nel comportamento dello zucchero disperso nell'aria, non nella sua intrinseca infiammabilità.

Il pericolo si manifesta quando particelle di zucchero si disperdono in un ambiente chiuso, creando un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Un semplice gesto, come sbattere la mano su un tavolo coperto di polvere di zucchero, può sollevare una nube letale che, a contatto con una scintilla, può innescare una reazione a catena devastante.

La combustione iniziale di una particella può accendere quelle adiacenti, con l'ossigeno presente nell'aria che alimenta l'espansione del fuoco. Il pericolo, quindi, non è lo zucchero di per sé, ma la sua interazione con l'ossigeno in condizioni specifiche. La densità del marshmallow impedisce questa reazione, poiché la zucchero al suo interno non ha abbastanza ossigeno con cui reagire.

Le esplosioni di polvere, come quelle dello zucchero, non sono un fenomeno raro: tra il 1980 e il 2005, negli Stati Uniti si sono verificate 281 esplosioni causate da polveri volatili, inclusi grano e legno, con un bilancio di 119 vite perdute. La dimensione delle particelle di polvere gioca un ruolo cruciale nella loro volatilità, con particelle di 420 micron identificate come potenzialmente pericolose. Anche una minima presenza di questa polvere può rappresentare una minaccia significativa in uno spazio chiuso.

