Cosa fare per non sprecare Giga? Cinque consigli per il traffico dati

Il monitoraggio del consumo dei Giga da parte dello smartphone è un fattore a cui moltissimi utenti fanno attenzione, specie se possiedono un piano tariffario con una quantità ridotta di GB di connessione mobile. Tuttavia, esistono alcuni modi per ridurre i consumi di Giga dello smartphone, evitando di sprecare una risorsa così preziosa.

Innanzitutto, il primo metodo per non sprecare Giga è quello di connettersi al Wi-Fi quando possibile. Attenzione: non vi stiamo dicendo di connettervi a tutte le reti Wi-Fi aperte che trovate in giro, che potrebbero rivelarsi un pericolo per la sicurezza del vostro device (dei rischi delle reti Wi-Fi pubbliche ve ne avevamo già parlato tempo fa).



Al contrario, il consiglio è quello di collegarvi automaticamente al Wi-Fi di casa una volta che entrate nella vostra abitazione, attivando l'apposita impostazione presente sia su iOS che su Android, nonché di fare attenzione al fatto che la connessione Wi-Fi dello smartphone non resti disattivata a lungo quando vi trovate a casa.

Un'altra possibilità è quella di limitare il download dei dati in background per alcune app: si tratta di una procedura semplice, che può essere attivata per tutte le app o solo per alcune direttamente dalle impostazioni dello smartphone. Per esempio, potreste voler limitare il download automatico di nuovi contenuti per i social o delle mappe, mantenendo però attivo quello delle mail e dei messaggi Whatsapp in arrivo.

In generale, potete anche ottimizzare e comprimere i dati che scaricate e ricaricate sul web tramite alcuni browser e alcune specifiche app. Ovviamente ciò significa scendere ad alcuni compromessi (le pagine web si caricheranno più lentamente, i video saranno in bassa risoluzione), ma se siete giunti agli ultimi Giga il consiglio è quello di affidarvi a questa opzione. Ovviamente, limitare il consumo di social e video può aiutarvi moltissimo.

Sotto questo punto di vista, la cosa migliore da fare è bloccare i download con la rete mobile, sia che si tratti di app o che si tratti di video, film, episodi della vostra serie TV preferita o videogiochi. Se, per esempio, state per partire per un viaggio e volete avere un passatempo per distrarvi, scaricate qualche film o serie TV direttamente da casa, oppure effettuate il download di qualche gioco mordi-e-fuggi con la rete Wi-Fi: così facendo, risparmierete diversi Giga, visto il peso consistente di un gioco per iOS o Android o di un film in alta risoluzione.