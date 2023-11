Cosa sono i numeri immaginari? Scopriamo il 'paradosso' della matematica

Nella matematica esiste un concetto affascinante e un po' misterioso: i numeri immaginari. Questi, che emergono come radici quadrate di numeri negativi, hanno stuzzicato la curiosità degli studiosi per secoli. Inizialmente, l'idea di un numero che potesse essere la radice quadrata di un numero negativo sembrava un paradosso, ma così non è.

Con il passare del tempo, però, i numeri immaginari hanno trovato un posto legittimo nel mondo della matematica, offrendo soluzioni a problemi che altrimenti sarebbero stati irrisolvibili. La chiave per comprenderli risiede nel considerarli non come singoli punti su una linea, ma come elementi di un piano.

Immaginate adesso una linea numerica tradizionale: i numeri positivi si estendono da un lato, i negativi dall'altro. Ora, aggiungete una seconda dimensione, un asse Y perpendicolare a questo. Ecco che i numeri immaginari trovano la loro collocazione in questo nuovo spazio bidimensionale. Il numero immaginario più famoso, la radice quadrata di -1, noto come 'i', diventa un punto su questo piano, aprendo un mondo di possibilità.

Ma la bellezza e l'utilità dei numeri immaginari non si fermano alla matematica pura. Essi giocano un ruolo cruciale in molte applicazioni pratiche, dalla fisica teorica all'ingegneria. Per esempio, sono fondamentali nel calcolo delle dinamiche dei fluidi, come il flusso d'aria sopra un'ala d'aereo, o nel comprendere le oscillazioni nei sistemi elettrici. I

Inoltre, hanno un ruolo significativo nella meccanica quantistica, la teoria che descrive il comportamento della natura a livello atomico e subatomico. Qui, i numeri immaginari non sono solo strumenti utili per semplificare i calcoli, ma elementi fondamentali che descrivono lo stato stesso dei sistemi quantistici.

A tal proposito, vi ricordiamo che quantistico non vuol dire fantascientifico.