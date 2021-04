Cosa occorre per la Carta D'identità Elettronica? Documenti, costi e scadenza

Aumenta quotidianamente il numero di Carte d'Identità Elettroniche emesse dai comuni e dal Ministero dell'Interno, complice anche il ciclo di rilascio ed aggiornamento di quelle cartacee. Facciamo il punto su costi, documenti richieste e scadenza.

Come indicato nella nostra FAQ in cui abbiamo spiegato quali documenti servono per la CIE, al momento dell'appuntamento bisogna presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe del proprio comune muniti di fototessera (qui spieghiamo quali sono le caratteristiche della fototessera per la CIE) ma anche di un codice fiscale o tessera sanitaria per velocizzare le modalità di registrazione.

Per quanto concerne i costi, invece, bisognerà versare 16,79 Euro a cui si aggiungono i diritti fissi e di segreteria (dove previsti).

In caso di deterioramento di una CIE, è necessario esibire il documento "vecchio" per consentire all'operatore di procedere con la nuova richiesta.

Al netto delle proroghe per la scadenza della Carta d'Identità Elettronica, la valenza è di 3 anni per i minori con età inferiore a 3 anni, 5 anni per quelli di età compresa tra 3 ed i 18 anni, e di 10 anni per i maggiorenni.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, sono state attivate oltre 20 milioni di Carta d'Identità Elettroniche, che anche grazie allo SPID hanno registrato un aumento esponenziale dell'utilizzo e richieste.