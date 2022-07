Cosa occorre per creare una GPU NVIDIA? 256 CPU, un'IA e 32.000 ore di lavoro!

Lo scorso aprile, vi abbiamo parlato del futuro dell'HPC e dell'IA secondo NVIDIA: al centro dei progetti di Santa Clara lato server ci saranno, come già sappiamo da qualche mese, le schede video Hopper GH100 per server. Oggi, però, scopriamo come abbia fatto NVIDIA a progettare dei chip così avanzati.

Già sappiamo che la progettazione delle GPU NVIDIA dipende da un'IA che supporta gli ingegneri dell'azienda, ma con le schede grafiche della serie Hopper pare che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia stato decisamente massiccio, dal momento che questa avrebbe disegnato ben 13.000 circuiti integrati sulla GPU.

Stando ad un blog post di NVIDIA per gli sviluppatori, infatti, l'azienda avrebbe deciso di sfruttare il più possibile l'IA per "disegnare la migliore GPU mai esistita", ovvero la Hopper GH100. Scendendo più nello specifico, NVIDIA spiega che le sue schede sono create con un software noto come EDA, o Electronic Design Automation, che utilizza l'IA e il Deep Learning per il design dei circuiti e delle parti.

Nel caso della GH100, poi, la compagnia di Santa Clara avrebbe utilizzato anche degli algoritmi di Deep Reinforced Learning per Parallel Prefix Circuits, che hanno permesso di creare una serie di circuiti per chip più piccoli, più veloci e più efficienti che in passato. Insomma, il design dei chip da parte dell'IA sembra aver garantito l'enorme stacco generazionale tra le schede Hopper GH100 e la scorsa generazione di GPU per HPC e datacenter.

Sempre NVIDIA, però, ha spiegato che le simulazioni delle nuove GPU comportano un enorme lavoro per i suoi server: ogni simulazione, infatti, richiede ben 256 CPU e 32.000 ore di lavoro per le GPU connesse al server. Qui entra però in gioco Raptor, il nuovo algoritmo di Deep Reinforced Learning proprietario del colosso di Santa Clara, che non solo riduce il peso di ogni simulazione, ma permette di effettuarne meno prima di arrivare al design di un chip ottimale.