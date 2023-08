Cosa ha fatto Oppenheimer dopo il Progetto Manhattan? I fatti dopo il film

J. Robert Oppenheimer, l'uomo che ha cambiato il corso della storia con la creazione della bomba atomica, è un personaggio che continua a suscitare fascino e dibattito. Tuttavia, cos'è successo a questo genio della fisica dopo aver aperto la scatola di Pandora nucleare?

La sua vita post-bellica è stata altrettanto avvincente e controversa quanto il suo ruolo nel Progetto Manhattan. Inizialmente acclamato come un eroe, Oppenheimer ha presto affrontato le conseguenze morali e politiche del suo lavoro.

Dopo aver lasciato Los Alamos nel 1945, ha brevemente ripreso la sua carriera accademica al Caltech, ma l'insegnamento non aveva più lo stesso fascino di un tempo. Nel 1947, è diventato direttore dell'Institute for Advanced Study a Princeton, un luogo che promuoveva la ricerca scientifica senza vincoli.

La sua posizione di rilievo, però, lo ha messo nel mirino delle autorità, soprattutto quando ha iniziato a opporsi alla creazione della bomba all'idrogeno. Accusato di legami con il Partito Comunista, al fisico venne revocata la sua autorizzazione di sicurezza nel 1953, segnando un punto di svolta nella sua vita e carriera.

Nonostante le avversità, Oppenheimer ha continuato a essere una figura influente nel mondo scientifico e politico. Ha vissuto per un periodo nelle Isole Vergini degli Stati Uniti e ha mantenuto una posizione critica sullo sviluppo di nuove armi nucleari. Nel 1963, in un gesto di riabilitazione politica, gli è stato assegnato il Premio Enrico Fermi per i risultati scientifici nel campo dell'energia.

La sua vita è stata segnata da una diagnosi di cancro alla gola nel 1965, una malattia alla quale ha ceduto due anni dopo. La sua eredità rimane un tema di dibattito e ispirazione, un simbolo della complessità etica e politica che accompagna il progresso scientifico... ma a proposito: il genio ha davvero incontrato Albert Einstein?