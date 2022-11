Cosa sono quelle palline che si vedono sulle linee elettriche? Svelato il mistero

Ammettetelo: anche voi quando eravate più piccini (e molto probabilmente anche oggi) e vedevate quelle grosse palline nelle linee elettriche di colore rosso e bianco le scambiavate per delle Poké Ball... ma cosa sono quegli oggetti che possono essere trovati in questi fili sospesi?

Lo scopo delle palline colorate è fungere da indicatori di visibilità per i piloti per assicurarsi che gli aeroplani non si schiantino contro le linee elettriche. Questi indicatori di visibilità devono essere posizionati sulle linee elettriche in determinati luoghi dove c'è una maggiore possibilità che un pilota di aereo non possa individuare l'ostacolo.

Dalla strada o dalla macchina è difficile capire le loro dimensioni da terra, ma il diametro delle marker ball - questo il nome dell'oggetto - è in genere più grande di 91 centimetri, circa le stesse dimensioni di un pallone da spiaggia. Palline più piccole da 51 cm, invece, vengono posizionate su linee elettriche inferiori a 15 metri.

Le autorità competenti consigliano l'uso di palline "arancione, bianco o giallo aeronautico" sulle linee elettriche, magari con una "combinazione di colori alternata". La tonalità più utilizzata è "l'arancione internazionale", in quanto è un colore comunemente usato nell'industria aerospaziale e l'ingegneria perché distingue chiaramente gli oggetti dall'ambiente circostante.

Nonostante queste accortezze, purtroppo incidenti simili accadono ancora oggi. Altre volte, invece, due aerei si scontrano in cielo, ma senza vittime.