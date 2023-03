Che cosa sono le passkey? Lo spiega direttamente Apple

Le Passkey sono arrivate anche su Chrome ed Android, ma di cosa si tratta e perchè sono così importanti? Cerchiamo di capirlo direttamente dalla documentazione ufficiale di Apple.

Il colosso di Cupertino ha integrato le Passkey anche in iOS, e la tecnologia sta via via prendendo piede anche su altre piattaforme.

Si tratta di un sistema che mira a sostituire le password, basandosi su uno standard a prova di phishing.

Basate sullo standard WebAuthentication, usa la chiave crittografica a chiave pubblica. Durante la registrazione degli account, i sistemi operativi creano una coppia di chiavi crittografiche univoca da associare ad un profilo per l'app o per il sito web. Tali chiavi sono generate dal dispositivo in maniera sicura ed univoca per ciascun account.

Una chiave è pubblica e memorizzata nel server, mentre un'altra è privata ed è quella che viene utilizzata per l'accesso. Apple spiega che "Touch ID e il Face ID possono essere utilizzati sui dispositivi Apple che ne sono dotati per autorizzare l'uso della passkey, che esegue quindi l'autenticazione dell'utente nell'app o nel sito web". Proprio questo doppio utilizzo lo rende un sistema molto più affidabile rispetto alle password.

Negli ultimi tempi si è sempre più parlato delle passkey anche grazie alla FIDO Alliance che ha stretto vari accordi per assicurarsi un'implementazione più ampia.