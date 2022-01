Cosa sono quelle patatine verdi che si trovano nei pacchetti? Si possono mangiare?

State mangiando tranquillamente delle patatine in busta davanti al vostro film o serie preferita e, improvvisamente, mentre siete assorti nella visione e vi trovate inebriati dal cibo spazzatura, uscite dal pacchetto una patatina strana alla vista, diversa dalle altre, di colore verde. Di cosa si tratta? Perché la patatina è verde? Si può mangiare?

Ciò può accadere quando le patate, che crescono sottoterra, sono esposte a troppa luce in luoghi come la fabbrica o il magazzino (cos'è, invece, l'anello grigio che si forma nelle uova sode?). La luce solare, infatti, fa sviluppare la clorofilla all'interno della patata. Nonostante siano altamente controllate durante il processo di fabbricazione, può capitare di trovare una "chips" verde all'interno di un pacchetto.

Il dubbio comunque rimane: mangiarla o scartarla? La clorofilla non è dannosa per il corpo umano, non ha alcun sapore e può essere mangiata. La parte verde della patatina non fa nulla. É anche vero che nel processo di inverdimento di una patata si può creare la solanina che può causare nausea, diarrea, vomito, crampi allo stomaco... se vengono mangiate circa 9 chilogrammi di patate verdi.

Per quanto riguarda la patatina, invece, la formazione di solanina è localizzata vicino alla buccia della patata, di solito non più profonda di 3 millimetri. Durante la lavorazione la maggior parte della polpa che costituisce questo spessore viene generalmente rimossa, rendendola completamente sicura mangiarla.

Insomma, le patatine verdi che trovate raramente nella busta possono essere mangiate.