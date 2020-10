Di cosa ha paura chi soffre di 'Talassofobia'? La risposta vi stupirà!

Esistono tantissime paure per l'essere umano, chi del buio, chi dell'altezza, alcuni degli animali, specialmente gli insetti, mentre altri ancora soffrono di "talassofobia". Cos'è? Di cosa si tratta? Continuate a leggerlo per scoprirlo.

Chi soffre di talassofobia, semplicemente, ha il terrore del mare e delle sue oscure profondità, dei bagni in mare e della sua navigazione. In poche parole, si ha "semplicemente" paura anche di quello che si nasconde sotto l’acqua... insomma, la paura dell'ignoto. I sintomi di questa condizione? Gli stessi degli altri tipi di fobie: paura immotivata, palpitazione e ansia.



La maggioranza di coloro che hanno questa fobia non è in grado di nuotare e nei casi più gravi non riesce nemmeno a mettere la testa sott'acqua anche per brevissimi periodi. In certi casi l'individuo ha paura o fastidio di bagnarsi anche leggermente i vestiti, ad esempio con la pioggia o le pozzanghere (in questo caso il timore si estende al fango, percepito come sporco o per altri motivi).



Non è solo la talassofobia ad essere "strana", esistono fobie davvero particolari: come ad esempio la cromatofobia, la paure dei colori, la sonnifobia, che come dice la parola stessa è la paura di addormentarsi e infine l'omfalofobia, la paura del proprio ombelico - che molti si rifiutano addirittura di osservare -.