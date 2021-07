Di cosa hanno paura gli squali? Non vorrai credere alla risposta

In un articolo pubblicato su Proceedings of the Royal Society B, un gruppo di ricercatori della Murdoch University e del Mote Marine Laboratory, ha descritto il comportamento ed il monitoraggio di diverse specie di squali nel Golfo del Messico, che cacciano in momenti diversi della giornata per evitarsi a vicenda.

Ricerche precedenti avevano già dimostrato come, molto spesso, specie diverse che condividono un ecosistema sviluppano un modo per ripartire le risorse, in questo nuovo studio i ricercatori hanno scoperto che anche alcuni squali condividono il cibo andando a caccia in momenti diversi. Una sorpresa poiché inizialmente si riteneva invece che tutte le specie di squalo tendessero a procurarselo principalmente all'alba ed al tramonto.

Dopo aver notato tale fenomeno nel Golfo del Messico, i ricercatori hanno deciso di studiare gli squali più da vicino, catturando e registrando 172 esemplari di 6 specie diverse con una speciale tecnologia capace di rilevare, attraverso un accelerometro, quando lo squalo fosse all'inseguimento di una preda.

Dopo oltre 3766 ore di attività registrate, i ricercatori sono riusciti a trovare dei modelli che indicavano come gli squali andassero a caccia in momenti diversi. Nello specifico, hanno scoperto che solo gli esemplari più grandi (i Tigre) si nutrivano ogni volta che volevano, non dovendo "negoziare" il territorio con quelli più piccoli, tendendo inoltre a preferire la parte centrale della giornata.

Tutti gli altri esemplari sono stati invece costretti a ridistribuire tra loro le rimanenti ore della giornata. I "toro" tendevano ad utilizzare le prime ore del mattino, i "grigi" invece preferivano il pomeriggio, per poi lasciare la sera ai "pinna nera". Gli squali "martello" si procuravano infine le prede durante la notte.

La condivisione delle risorse basata sulla distribuzione del tempo è piuttosto rara in natura, anche se potrebbe essere più comune di quanto non si sapesse, nelle creature marine. Pochissimi studi sono stati condotti sulla comunione delle risorse nell'oceano, ed è per questo motivo che i ricercatori sperano di continuare ad esplorare questi rapporti sociali.