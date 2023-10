Cosa ne pensa Altroconsumo di Temu? Segnalazione al Ministero pronta

"I'm shopping like a billionaire", ovvero "Sto facendo shopping come un miliardario": quante volte avete sentito di recente la canzoncina promozionale di Temu, l'app e-commerce del momento? Se siete soliti guardare spesso contenuti sul Web, probabilmente avrete perso il conto di quante volte l'ad "Shop like a Billionaire" ha interrotto la visione.

Non è un caso, d'altronde, che il video della pubblicità Temu su YouTube conti oltre 829 milioni di visualizzazioni in appena 7 mesi. Insomma, il martellante marketing di Temu sembra funzionare alla grande, considerando anche il fatto che, ad esempio, la sezione App di successo del Play Store vede ormai da tempo questo servizio e-commerce nelle prime posizioni.

Di recente, però, sono state gettate ombre sull'applicazione. Infatti, alcuni esperti di sicurezza hanno definito Temu come un potenziale spyware e in linea generale si è iniziato a discutere sempre con più insistenza di questo store e-commerce ai vertici delle classifiche dei negozi digitali per dispositivi mobili.

È in questo contesto che, a ottobre 2023, l'organizzazione di consumatori Altroconsumo ha voluto vederci chiaro. Rimandandovi al link in fonte per l'analisi completa, in questa sede ci apprestiamo a riassumere rapidamente i punti salienti di quanto indicato da Altroconsumo, nell'ambito di un'analisi che si basa sull'acquisto di 28 prodotti tra giocattoli, cosmetici e gadget.

Già dalle prime righe Altroconsumo si dice pronta a segnalare l'app al Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché vengano intensificati i controlli. Questo per via di "problemi di etichettatura e fabbricazione che possono mettere a rischio anche la nostra sicurezza". Inoltre, "le procedure d'acquisto sono piuttosto snelle ma, in caso di reso, i tempi di rimborso sono troppo lunghi".

Nel caso dei 15 prodotti acquistati in ambito giochi, cancelleria e gadget, Altroconsumo spiega di aver riscontrato "una o più non conformità rispetto alle norme vigenti". "Sono fuori legge o non dovrebbero essere venduti sul mercato europeo. In diversi casi abbiamo constatato la mancanza della marcatura CE o la sua contraffazione: questo potrebbe già bastare per disporre il ritiro dei prodotti, la scorretta etichettatura è un altro segnale che indica una scarsa attenzione del produttore rispetto alle norme europee", fanno sapere dall'organizzazione di consumatori.

Questa è solamente la punta dell'iceberg dell'analisi di Altroconsumo, che ha rilevato problematiche anche in altri aspetti della piattaforma. Potreste insomma voler dare un'occhiata al link in fonte per maggiori dettagli.