Cosa pensa Bill Gates dei gamer? Oggi si definirebbe tale

Sono ormai passati più di 20 anni (sì, avete letto bene: era il 6 gennaio 2001) dalla storica presentazione della prima Xbox. Certo: è esattamente quella che pensate, in cui a salire sul palco furono nientemeno che Bill Gates e The Rock. Ma cosa ne pensa dei gamer oggi il fondatore di Microsoft? Di recente sono arrivate dichiarazioni in merito.

Infatti, sul blog ufficiale di Bill Gates, chiamato GatesNotes, il 30 maggio 2023 è stato pubblicato un post in cui il fondatore di Microsoft spiega quanto la lettura del libro "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" di Gabrielle Zevin, tra l'altro nominato da Amazon come miglior libro del 2022, lo abbia fatto riflettere sul significato del termine "gamer".

Bisogna però prima fare un passo indietro: di cosa narra "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow"? Pubblicato nella versione italiana dall'editore Nord a marzo 2023 (potete trovare il libro anche su Amazon Italia), il romanzo racconta un'amicizia d'infanzia rafforzata dalla passione per i videogiochi e dal sogno di realizzare opere creative.

Prima ancora che un libro sui videogiochi, "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" è una narrazione di legami umani che intrecciano collaborazione, ambizioni, successi e difficoltà. Una storia familiare a ogni creativo, in grado di rompere con facilità disarmante il fragile guscio dei sentimenti e innescare in un lampo la nostalgia. Un quotidiano intreccio di luci e ombre con idee geniali ed errori altrettanto importanti. Da entrambe le parti.

Ma veniamo al dunque (il libro eventualmente sapete dove recuperarlo). Gates ha spiegato di essere stato colpito a livello personale da romanzo, arrivando a immedesimarsi nella storia dei protagonisti Sam Masur e Sadie Green. Questo ha portato il fondatore di Microsoft a ragionare sul fatto che il mondo dei videogiocatori stia diventando sempre più inclusivo col passare degli anni.

"Sono un gamer? Per molto tempo avrei detto di no, perché non passo centinaia di ore ad approfondire un gioco. Tuttavia, quando ero più giovane amavo i giochi arcade e sono diventato molto bravo a Tetris. Inoltre, negli ultimi anni ho iniziato a giocare a molti giochi di bridge online, nonché a titoli come Spelling Bee e a un sacco di varianti di Wordle. La definizione di gamer sta diventando molto più ampia e inclusiva, quindi potrebbe essere giusto iniziare a chiamarmi tale", scrive Gates sul suo blog.

"I veri collaboratori in questa vita sono rari", si legge nel libro: a tal proposito, Gates afferma di essere stato fortunato nel trovarne uno in Paul Allen (l'altro fondatore di Microsoft). Le vicissitudini tra Gates e Allen, amici d'infanzia, ebbero a un certo punto una relazione travagliata negli anni '80, successivamente all'enorme successo ottenuto da Microsoft. La riflessione di Gates, che potete recuperare in via integrale mediante il link in fonte, va insomma ben oltre la definizione di "gamer", raccontando di legami umani rafforzati da una passione in comune, poco importa che questa sia relativa ai videogiochi, alla tecnologia in generale o a qualcos'altro.

In definitiva, Gates afferma che i videogiochi e la relativa industria "sono una formidabile metafora della connessione umana. [...] Permettersi di giocare con un'altra persona non è un rischio da poco. Significa permettere a te stesso di essere aperto, di essere esposto, di essere ferito. Giocare richiede fiducia e amore".