Cosa ne pensa Elon Musk degli NFT? L'ultimo tweet è emblematico

Sono passati pochi giorni da quando Elon Musk è stato nominato persona dell'anno del TIME, e l'imprenditore sudafricano sta continuando a rilasciare interviste per discutere dei suoi piani futuri e di ciò che ha in serbo per le sue aziende. Tuttavia, non mancano i suoi classici tweet.

Solo qualche giorno fa Elon Musk aveva scatenato un nuovo rally di Dogecoin dopo che aveva annunciato le intenzioni di Tesla di consentire gli acquisti di merchandising con il memecoin.

Ebbene, qualche ora fa il CEO di Tesla e SpaceX si è scagliato contro quella che è stata una delle mode di questo anno: gli NFT. Negli ultimi mesi, spinti anche dal Metaverso, abbiamo pubblicato varie notizie di NFT venduti a prezzi esorbitanti: di recente Nike ha acquistato una società specializzata in NFT, che probabilmente consentirà al marchio d'abbigliamento di vendere sul Metaverso prodotti d'abbigliamento virtuali.

Musk però non sembra essere un grosso fan dei token non fungibili, ed ha pubblicato un meme in cui lo psicoterapeuta chiede al suo paziente se "questi NFT, sono in questa stanza con noi in questo preciso momento?". Evidentemente, l'uomo più ricco del mondo vuole scherzare sul fatto che le persone stanno spendendo migliaia (anche centinaia) di Dollari per prodotti non reali e che non possono essere toccati.