Ecco cosa pensa Elon Musk riguardo gli avvistamenti degli UFO

Le probabilità dell'esistenza di vita nell'Universo sono sicuramente molto alte, ma le probabilità che possibili alieni siano passati dalla Terra, invece, sono alquanto basse. Negli anni sono stati molti i video di avvisamenti di probabili UFO, e solo alcuni di essi possono essere considerati originali.

Ricordiamo, però, che per UFO si intendono gli "oggetti volanti non identificati", non necessariamente collegati agli alieni. Recentemente Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha parlato dell'argomento, rivelando il suo scetticismo. Su Twitter il miliardario ha pubblicato un semplice schema (che potrete trovare in calce alla notizia).

Il grafico mostra come la risoluzione delle telecamere sia aumentata dal 19° secolo, anche se le immagini degli avvistamenti UFO sono rimaste tutte sgranate e di bassa qualità. "Per quanto ne so ... non ci sono prove dirette di vita aliena [sulla Terra]", ha dichiarato sempre Musk a Joe Rogan in un'intervista a febbraio (dove ha rivelato un curioso retroscena sull'aspetto di Starship).

Sempre nel podcast fatto da Rogan, il miliardario ha dichiarato quanto segue: "Onestamente, penso che lo saprei se ci fossero gli alieni. Se volessero che lo sapessimo, potrebbero semplicemente presentarsi e camminare per Main Street e dire 'Ehi, sono un alieno'." Insomma, Musk sembra non credere proprio alla possibilità che gli alieni si siano già fatti vedere sulla Terra.

In effetti, attualmente, questa possibilità non è mai stata messa in dubbio.