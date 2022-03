Cosa pensano gli studenti di Google Classroom? Le recensioni più esilaranti

Il programma per la didattica a distanza Google Classroom, divenuto un vero e proprio must in tempi di Coronavirus, nasconde un sottobosco di risate inaspettato tra le recensioni degli stessi studenti.

In effetti, navigando sul Play Store alla ricerca dell'app per Android, possiamo scoprire delle vere e proprie perle, di cui gran parte a tema videoludico.

C'è chi si lamenta del level design, chi del livellamento dei boss e persino chi non trova affatto divertente la "longevità del titolo". Un po' complesse anche le meccaniche di gioco, come sottolinea la più review più apprezzata, che ci parla di un gioco "troppo difficile, in particolare nella sezione "tecnica", dove un livello (compito) richiede sin troppe ore, e vista la difficoltà non riesco a concluderlo, e mi arriva una sanzione su un'altra gioco sempre di questa casa di sviluppo, ovvero una nota disciplinare".

Anche gli NPC sembrano non riscuotere troppo successo, come racconta un altro studente, secondo cui non solo "i boss sono tutti della stessa difficoltà imbattibile e i genitori sono fatti male, non aiutano molto, sprechi solo mana".

Insomma, sembra proprio che serva più sudore del previsto per arrivare al livello finale. C'è addirittura qualche giocatore di vecchia data, come un ragazzo che racconta di aver iniziato a giocarci "quando avevo 6 anni, all'inizio sembrava carino perchè i primi boss li batti easy con 2 lezioni dei dinosauri, ma appena si iniziano a sbloccare i nuovi boss il gioco diventa impossibile, nel gioco non è presente nessun tipo di bilanciamento e ad un minimo errore si riceve una pena chiamata voto o nota basta avere 4 di essi e si può perdere un anno di gioco". Insomma, non c'è salvataggio che tenga per questo povero player!

Per scoprire altri pareri, suggeriamo di dare un'occhiata al muro di recensioni sulla pagina ufficiale del Play Store. Se invece desiderate farvi qualche risata con il nostro team, vi suggeriamo di recuperare l'ultimo appuntamento con Risate su Twitch, una fiera dei doppi sensi!