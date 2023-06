Cosa fare se si è perso l'iPhone? Le indicazioni ufficiali Apple

La vita frenetica che conduciamo e che ci porta spesso in giro e fuori casa può causare problemi anche con la gestione dei dispositivi elettronici. Lo smarrimento di un iPhone, che come spiegato da Apple è “l’oggetto più personale” per molti utenti, può rappresentare un problema non solo per il suo valore ma anche per i dati memorizzati..

Di per se, cercare di recuperare uno smartphone smarrito potrebbe essere difficile, ma grazie agli strumenti messi a disposizione da Apple l’operazione è facilitata.

Cosa fare quindi in caso di smarrimento (o furto) di un iPhone?

Innanzitutto, la prima cosa da fare è accedere al vostro account iCloud sul sito web dedicato o usare l’applicazione Dov’è su un altro dispositivo collegato allo stesso Apple ID: l’app in questione consente di localizzare il device sulla mappa;

Una volta fatto ciò, potete contrassegnarlo - sempre da remoto - come smarrito: in questo modo il dispositivo sarà bloccato da un codice e le informazioni saranno al sicuro da occhi indiscreti. Apple spiega che l’attivazione di questa funzione disabilita anche Apple Pay, in modo tale che le carte ad esso associate non possano essere utilizzate.

Sempre da remoto, l’app Dov’è da anche la possibilità di inizializzare il dispositivo o bloccarlo. Ovviamente, in caso di ricerche prolungate è consigliabile anche presentare una denuncia presso le autorità preposte, indicando il numero seriale del dispositivo o l’IMEI.