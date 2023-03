Cosa pesa di più secondo voi? Gli umani o tutti i mammiferi selvatici sulla Terra?

Un team di ricercatori ambientali ha stimato la biomassa di tutti i mammiferi selvatici che si trovano sulla Terra e l'ha confrontata con il peso di tutti gli esseri umani - che ormai hanno raggiunto l'incredibile numero di 8 miliardi di unità - del nostro mondo. Chi peserà di più secondo voi? La risposta è presto detta.

Gli esseri umani pesano di gran lunga più di tutti i mammiferi selvatici messi insieme. "Stimare il numero di singoli organismi è tecnicamente impegnativo anche per una singola specie, a causa di problemi come la rilevabilità, la variabilità interannuale e stagionale e la mancanza di standardizzazione nei metodi di misurazione, in particolare per le specie di piccolo corpo", ha spiegato lo scienziato Ron Milo del Weizmann Institute of Science di Rehovot.

Per scoprire questo numero, il team ha raccolto tutte le stime di 392 mammiferi terrestri, che rappresentano solo il 6% circa di tutte le specie terrestri selvatiche. Per fare stime per le altre specie, il team si è rivolto all'apprendimento automatico. L'IA ha poi fornito loro le stime di 4.805 specie di mammiferi.

Sebbene il numero sia ancora al di sotto delle 6.400 specie di mammiferi terrestri viventi stimate, gli scienziati non hanno incluso gli animali per i quali i dati erano troppo scarsi e, a causa della loro rarità, l'effetto sulla biomassa complessiva sarebbe stato comunque trascurabile. Il risultato finale? È presto detto!

La biomassa di tutte le specie di mammiferi selvatici è di circa 22 milioni di tonnellate. Quest'ultima non era distribuita uniformemente, con circa il 40% concentrato in sole 10 specie: il primo posto è occupata dai cervi dalla coda bianca con 2,7 milioni di tonnellate distribuite su circa 45 milioni di individui. Gli esseri umani hanno una biomassa di circa 390 milioni di tonnellate, mentre i bovini allevati come bestiame superano persino noi con 420 milioni di tonnellate (e questo dovrebbe farci riflettere).