Cosa si può fare se un pezzo di spazzatura spaziale cade in casa tua?

Con l'aumento dei lanci spaziali verso l'orbita terrestre, ci sono anche più possibilità che un "pezzo" di questi razzi possano precipitare sulla Terra. Così come il caso che ha fatto il giro del mondo del vettore cinese, o come il pezzo di un razzo di SpaceX che è stato scaraventato in un giardino di un uomo.

Poiché il rischio è reale, ma con delle possibilità piuttosto basse, vale la pena di chiedersi: se dovesse caderci un pezzo di questi veicoli addosso o nella nostra abitazione, cosa ci permetterebbe di fare la legge attuale?

Secondo il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 e la Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali del 1972 dalle Nazioni Unite, questa sarebbe una questione che cambia da governo a governo.

Secondo i trattati, gli stati sono internazionalmente responsabili per qualsiasi danno causato da un veicolo spaziale, anche se il danno è stato causato da una società privata di quello stato. In parole povere, se un pezzo di spazzatura spaziale proveniente dalla Cina fosse atterrato sulla tua abitazione, il governo del paese in cui vivi farebbe una richiesta di risarcimento attraverso i canali diplomatici, risarcendoti.

I paesi hanno il dovere di mettere in guardia gli altri governi sui detriti, di fornire tutte le informazioni che hanno sull'incidente imminente, di ripulire eventuali danni causati dallo scontro e risarcire gli stati di eventuali lesioni. Queste leggi sono state utilizzate davvero raramente, ma con l'aumentare dei lanci spaziali, i rischi per la proprietà o la vita aumenteranno inevitabilmente.

Intorno alla Terra, infatti, è presente sempre di più un gran numero di spazzatura spaziale che, inesorabilmente, aumenta sempre di più.