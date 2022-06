Cosa sono questi pilastri di roccia appunti che si trovano su Marte?

Il rover Curiosity continua - dopo quasi un decennio - la sua esplorazione di Marte e recentemente ha trovato delle formazioni geologiche davvero particolari il 15 maggio. La roccia sedimentaria è formata da strati di sabbia e acqua, ma il resto della roccia "era fatto di materiale più morbido ed è stato eroso".

"Le punte sono molto probabilmente le otturazioni cementate di antiche fratture in una roccia sedimentaria", ha scritto l'Istituto SETI. Queste caratteristiche potranno essere osservate al meglio nell'immagine in calce alla notizia. In questo caso le strane punte potrebbero essere state modellate dalla gravità più leggera del pianeta, che è circa un terzo di ciò che sperimentiamo sulla Terra.

Non sono stati divulgati i dettagli della grandezza delle strutture, ma sappiamo che sono state individuate dal rover nei sol 3473 e 3475, quando Curiosity stava lavorando in un luogo sul Monte Sharp (Aeolis Mons) soprannominato Mirador Butte. "Ci sarà un mosaico sulla collina in lontananza, ora chiamato 'Sierra Maigualida', che ci dirà di più sulle strutture", ha dichiarato Susanne Schwenzer, geologa planetaria presso la Open University negli Stati Uniti Regno.

Curiosity incredibilmente continua a fare scienza sul Pianeta Rosso, ma non è solo. Il nuovo rover della NASA, Perseverance, è atterrato il 18 febbraio 2021 sull'arido mondo per cercare potenziali microbi antichi in un antico delta del fiume all'interno del cratere Jezero.