Cosa possiede Jeff Bezos? I dettagli sul patrimonio del CEO di Amazon

Secondo gli ultimi dati di Forbes, Jeff Bezos ha un patrimonio netto di 193,2 miliardi di Dollari, che lo rende l'uomo più ricco del mondo. Di diverso avviso Bloomberg, secondo cui Elon Musk sarebbe il più ricco del globo, la sostanza però non cambia: il papà di Amazon è tra le persone più ricche del pianeta. Ma cosa possiede?

E' indubbio che la maggior parte della sua ricchezza sia dovuta proprio ad Amazon, la società da lui fondata nel 1994 in un garage e diretta, fino alle dimissioni annunciate di recente. Bezos possiede una quota dell'e-commerce dell'11,1%, che lo rendono principale azionista.

Sebbene negli ultimi anni abbia più volte venduto pacchetti azionari, l'influenza che ha sul negozio online resta estremamente importante. Collegati ad Amazon sono le acquisizioni effettuate dall'e-commerce per ampliare i propri confini, tra questi citiamo quello di Whole Foods, per una somma di 13,7 miliardi di Dollari, in Ring per 1 miliardo di Dollari, ma anche in Twitch, IMDB, Goodreads, Alexa ed Audible.

Amazon però non è l'unica società posseduta da Bezos. Nel 2000 ha infatti fondato la startup Blue Origin, che opera nel trasporto spaziale e che ha già ricevuto commesse dalla NASA. Blue Origin è anche al lavoro sul lander lunare Blue Moon che nelle intenzioni di Bezos dovrà riportare gli umani sul suolo del satellite della Terra.

Non ultimo per importanza, il papà di Amazon è anche proprietario del Washington Post, uno dei quotidiani più autorevoli ed antichi degli Stati Uniti, che ha acquistato attraverso la sua holding Nash Holdings LLC. Bezos ha acquistato il Washington Post nel 2013 per una somma vicina ai 250 milioni di Dollari.

Bezos però possiede anche altre partecipazioni, seppur minori, in altre compagnie, che sono riassunte in maniera molto chiara nel grafico di Visual Capitalist che, però, è aggiornato a due anni fa.