Cosa posso fare con la Carta D'Identità Elettronica? Le funzioni che non conoscete

La Carta d'Identità Elettronica è ormai divenuta uno strumento di riconoscimento fondamentale e praticamente tutti ora ne sono in possesso. Ma cosa si può fare con la CIE e cosa cambia dalla versione "cartacea" da noi conosciuta?

Occorre precisare che la Carta d'Identità Elettronica è caratterizzata da un microchip che può essere riconosciuto dai lettori contactless e dagli smartphone e tablet dotati di interfaccia NFC. Di conseguenza, il documento di riconoscimento consente di accedere ad un'ampia gamma di servizi.

Utilizzando un meccanismo riconosciuto a livello europeo, infatti, è possibile accedere ai servizi digitali del proprio comune, ma sempre grazie al chip si può anche effettuare il check in in strutture alberghiere, presso i negozi degli operatori telefonici, istituti, operatori finanziari ed altro. Dove supportata, la CIE permette anche di accedere ai mezzi di trasporto e può essere utilizzata come sostituto dei titoli di viaggio e gli abbonamenti. Alcuni musei si stanno adoperando anche per fare in modo che gli utenti possano caricare i biglietti su di essa, e lo stesso vale anche per i concerti e le manifestazioni sportive.

Essendo un documento digitale, inoltre, può anche essere utilizzata (dove possibile) come badge identificativo sui luoghi di lavoro per consentire al datore di controllare le presenze.

Per tutti i dettagli sul sistema Entra con CIE vi rimandiamo al nostro approfondimento.