Ecco cosa potrà pubblicare Elon Musk su Twitter dopo il nuovo accordo con la SEC

Elon Musk e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo accordo riguardante le limitazioni a cui dovrà sottostare l'amministratore delegato di SpaceX e Tesla per pubblicare contenuti su Twitter.

Le nuove linee guida arrivano dopo la nuova diatriba legale scaturita a seguito della pubblicazione di un tweet riguardante la capacità produttiva del marchio nordamericano.

Musk potrà continuare a twittare come vuole, tranne quando si tratta di determinati eventi o traguardi finanziari. In questi casi, il sudafricano dovrà richiedere l'approvazione preliminare di un avvocato specializzato in borsa. L'accordo è stato trovato dinanzi alla corte federale di Manhattan, che ha delineato una serie di linee guida.

Elon Musk dovrà richiedere la pre approvazione se i propri tweet includono:

qualsiasi informazione relativa alla situazione finanziaria delle sue società o alle linee guida economiche, ma anche potenziali fusioni o proposte d'acquisto, acquisizioni o joint venture,

delle sue società o alle linee guida economiche, ma anche potenziali fusioni o proposte d'acquisto, acquisizioni o joint venture, dati sulla produzione o consegna (effettivi, previsti o previsti),

(effettivi, previsti o previsti), novità a livello di business come l'ingresso in nuovi settori rispetto agli attuali (veicoli, trasporti e prodotti energetici sostenibili);

(veicoli, trasporti e prodotti energetici sostenibili); previsioni o stime relative all'attività di Tesla che non siano state precedentemente pubblicate nella guida ufficiale dell'azienda;

che non siano state precedentemente pubblicate nella guida ufficiale dell'azienda; eventi riguardanti i titoli della società (inclusa l'acquisizione o la cessione di azioni da parte di Musk)

(inclusa l'acquisizione o la cessione di azioni da parte di Musk) conclusioni o decisioni giuridiche o regolamentari non pubbliche;

qualsiasi evento che richieda il deposito di un modulo 8-K, come un cambio di controllo o un cambiamento negli amministratori della società, vale a dire qualsiasi dirigente principale, presidente, direttore finanziario principale, contabile principale, direttore operativo principale o qualsiasi altra persona che svolge funzioni analoghe.

La speranza delle parti è che questo accordo venga rispettato da Musk, che nelle passate settimane si era duramente scagliato contro la SEC accusandola di esercitare un potere incostituzionale.