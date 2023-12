Cosa ha predetto Nostradamus per il 2024? Cose terribili, ma per fortuna non è vero

Le profezie di Nostradamus - per nostra fortuna - sono ritenute vere soltanto da una manciate di persone, che credono fortemente a quanto detto dal presunto indovino. Il "trucco" dietro quest'ultime, però, è semplice: frasi spesso ambigue con molteplici significati. Svelato l'artificio, è interessante capire quello che predisse per il 2024.

Secondo alcune interpretazioni, Nostradamus avrebbe predetto eventi come una guerra con la Cina e problemi per il Re Carlo (proprietario di tutti i cigni della Gran Bretagna).

Tuttavia, tali frasi - come già detto dinanzi - si basano su passaggi vaghi e ambigui, tipici delle profezie di questo tipo. Ad esempio, la previsione della guerra con la Cina si basa su un passaggio scritto che parla di un "avversario rosso" che diventa pallido di paura, una descrizione così generica da poter essere applicata a molteplici scenari.

Anche la presunta profezia riguardante il Re Carlo, che parla di un "Re delle Isole" cacciato via con la forza, è altrettanto vaga. Queste interpretazioni post-evento, note come "postdizioni", sono comuni quando si parla di Nostradamus. Sono così generiche che, dopo un evento, si può trovare un passaggio che sembra prevederlo, anche se in realtà non è per nulla accurato.

Un esempio classico è il passaggio che si ritiene prevedesse l'ascesa di Hitler. Prima degli eventi, infatti, il lascito da parte del "profeta" non avrebbe potuto avvisare specificamente del dittatore, ma dopo la sua ascesa al potere, è stato interpretato come una previsione precisa. Insomma, ve lo abbiamo detto nel 2022 e ve lo diciamo per il 2024: le profezie di Nostradamus non hanno senso.