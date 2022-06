Cosa presenterà Apple durante il keynote del 6 Giugno 2022? Non c'è solo iOS 16

Si avvicina sempre più il keynote Apple del 6 Giugno 2022, e quando mancano tre giorni all'evento, facciamo il punto su ciò che potrebbe mostrare il colosso di Cupertino.

Ormai appare praticamente certo che Apple AR e RealityOS non saranno alla WWDC 2022, nonostante alcuni rumor in passato che lo davano praticamente per certo. Tuttavia, non dovrebbero mancare le novità a livello hardware: Apple infatti dovrebbe presentare i nuovi MacBook Air colorati, in linea con quanto fatto con gli iMac M1 dello scorso anno. Non è chiaro se però saranno basati sul nuovo processore M2 oppure se Apple rilancerà ancora l'M1.

Le novità software invece, sembrano essere tante. Sono attesi i nuovi iOS 16, iPadOS 16, il nuovo macOS e watchOS 9, oltre che la nuova release di tvOS.

Questa mattina sono emersi alcuni rumor secondo cui iPadOS 16 potrebbe essere il vero protagonista della WWDC, e dovrebbe colmare ulteriormente il divario che si è creato tra Mac ed iPad, con un nuovo sistema di gestione del multitasking (si parla di una nuova interfaccia) e la possibilità di ridimensionare le finestre.

Per quanto riguarda iOS 16, invece, non sono attese grosse rivoluzioni: si tratterà infatti del classico aggiornamento d'intermezzo che introdurrà delle novità senza però cambiare profondamente l'aspetto dell'OS.