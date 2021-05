Cosa prevede la nuova privacy WhatsApp? Manca sempre meno al 15 Maggio

Manca sempre meno all'entrata in vigore della nuova policy per la privacy di Whatsapp, dopo i rinvii di qualche settimana fa che hanno costretto la piattaforma di messaggistica di Mark Zuckerberg ad inserire dei banner per fare chiarezza. Vediamo cosa prevede la nuova policy.

Innanzitutto, è bene precisare che questo cambio non consentirà a Whatsapp di leggere le nostre conversazioni o di ascoltare le chiamate, dal momento che sono basate sulla crittografia end-to-end che non lo consente.

Le modifiche riguarderanno soprattutto Whatsapp Business, e coloro che chattano tramite Whatsapp con le aziende.

Whatsapp ha specificato che a partire dal 15 Maggio 2021, le aziende potrebbero salvare anche sul cloud le conversazioni con gli utenti allo scopo di migliorare i propri servizi e per rispondere meglio alle esigenze della clientela. Whatsapp, a tal proposito, evidenzia che non può garantire sull'uso che faranno le aziende delle chat e dei dati salvati, e per questo motivo per mettere all'erta gli utenti utilizzerà un'icona diversa per le chat con i profili business.

In soccorso dei nostri connazionali però c'è anche la normativa GDPR entrata in vigore qualche anno fa, che prevede il rispetto di una serie di regole ferree per il trattamento di tali dati e per la loro conservazione.

Ricordiamo che se non si accetteranno le nuove regole, non sarà possibile continuare ad usare Whatsapp.