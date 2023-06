Cosa prevede la proposta di legge di Calenda per vietare i social agli under 13

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nella giornata di ieri Azione di Carlo Calenda ha presentato una proposta di legge per vietare i social agli under 13. In un post pubblicato sul blog ufficiale del partito, sono state diffuse ulteriori informazioni sul contenuto della proposta.

Alla base della proposta ci sono alcuni dati che mostrano come i giovani passino sempre più tento sui social, e tale fenomeno sta comportando danni perla salute: si parla di uno sviluppo della dipendenza dai social, l’aumento dell’incidenza di depressione giovanile, la crescita di disturbi dell’alimentazione, diminuzione della qualità del sonno ed ovviamente il cyberbullismo.

Attualmente, la normativa vigente prevede che per iscriversi ai social sia necessario avere 14 anni ma, di fatto, la denuncia di Calenda è che non ci sono controlli.

Per questo, sul solco di quanto stanno facendo Francia e Stati Uniti, la proposta di Azione prevede di innalzare l’età per esprimere il consenso al trattamento dei dati per l’accesso ai social da 14 a 15 anni, il divieto di accesso ai social ai minori di 13 anni ed il via libera all’utilizzo tra 13 e 15 anni solo con l’ok dei genitori, e l’introduzione di un processo d’identificazione dell’età “mediante un meccanismo che confermi la presenza dei requisiti anagrafici dell’utente per l’accesso alla piattaforma”.

Tale meccanismo, secondo la proposta funzionerebbe in maniera molto semplice:

L’utente chiede di registrarsi al social

Viene quindi rimandato ad un servizio d’identità digitale come SPID e CIE, che a sua volta deve confermare il requisito anagrafico

In caso di ok, si procede con la registrazione. Contrariamente no

Viene specificato che i social media dal loro canto non avranno accesso ai dati identificativi personali degli utenti, ma il loro funzionamento non sarà in alcun modo modificato.

Abbiamo mandato la nostra proposta a maggioranza ed opposizione e ci aspettiamo una grande convergenza: bisogna agire velocemente, perché questo è quello che fa la politica. È indispensabile far partire una grande campagna di comunicazione: non bisogna demonizzare ma rendere consapevoli famiglie e ragazzi" ha commentato Carlo Calenda.