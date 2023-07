Cosa sono i Prime Video Channels? I canali in promo per l'Amazon Prime Day 2023

Non manca poi così tanto all'arrivo dell'Amazon Prime Day 2023, che tra l'11 e il 12 luglio vedrà grandi sconti sul popolare portale e-commerce. L'azienda di Andy Jassy, però, ha già iniziato ad avviare delle iniziative promozionali. È proprio in questo contesto che si stanno facendo notare i cosiddetti Prime Video Channels.

In questo inizio luglio 2023 basta infatti collegarsi alla home page del portale ufficiale di Amazon Prime Video (o avviare la rispettiva applicazione) per essere accolti da un banner che mette in evidenza le "OFFERTE PRIME DAY". Più precisamente, ciò a cui si fa riferimento è la possibilità di usufruire di un "periodo d'uso gratuito di 30 giorni per canali selezionati".

Ma di cosa si tratta? Ebbene, i Prime Video Channels non sono altro che dei "canali contenutistici" legati a terze parti. Non si fa dunque riferimento a contenuti legati direttamente all'abbonamento ad Amazon Prime, ma bisogna attivare ulteriori sottoscrizioni per accedervi.

Si tratta insomma di collaborazioni con altre realtà per garantire l'accesso a canali "Premium" a pagamento, come ad esempio avviene per il pacchetto Infinity Selection e per quello Discovery+ Intrattenimento (se cercate un esempio pratico, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo alla possibilità di vedere la WWE su Amazon Prime Video).

In ogni caso, in questi giorni di iniziative promozionali potreste voler approfondire la possibilità di usufruire di periodi di prova, visto che non sono pochi i canali coinvolti (ad esempio, di mezzo c'è anche Anime Generation).